В Челябинской области продолжатся программы поддержки сельского хозяйства

Предусмотрены гранты, компенсация расходов и другие меры

В Челябинской области активно развиваются частные фермерские хозяйства. Они выпускают качественную и экологически чистую продукцию. Но зачастую без государственной поддержки им непросто. Вопрос о программах помощи фермерам подняли во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером сегодня, 14 декабря.

«В 2020 году мы с братьями организовали фермерское хозяйство. Какая поддержка фермеров планируется в следующем году? Также есть вопрос, который касается новой программы ФГИС „Зерно“. Со следующего года все сельскохозяйственные культуры обязаны будут проходить госмониторинг. Этот процесс занимает долгое время, в течение которого фермеры не могут продавать зерно. Возникает потребность в увеличении складских площадей. Возможна ли разработка новых программ или доработка существующих по субсидированию строительства складских помещений и зернохранилищ?» — поинтересовался фермер из Увельского района Степан Шинкаренко.





Алексей Текслер поблагодарил фермера за его работу и напомнил, что Челябинская область — один из лидеров агропромышленного комплекса страны. Продовольственная безопасность обеспечивается на должном уровне. Бренды региона знают не только в России, но и за границей.

«Вопрос поддержки сельского хозяйства — особый. Мы выстроили систему. Некоторые программы на конкурсной основе, например „Агростартап“ для начинающих фермеров. Можно получить до 3 млн рублей. Есть программа поддержки семейных фермерских хозяйств — до 12 млн. Общий объем финансирования — 200 млн рублей. Обращаю внимание министерства сельского хозяйства — надо продолжить реализацию всех этих программ», — прокомментировал губернатор Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, существенные средства в этом году направили на закупку техники. В прошлом году, когда была засуха, выделяли деньги на покупку кормов для сельскохозяйственных животных. Несмотря на нынешние сложности, объем поддержки отрасли в следующем году будет увеличен, потому что «продовольственная безопасность — серьезная тема, геополитическая». Глава региона отметил, что, если есть потребность увеличить финансирование, это нужно сделать. Алексей Текслер не исключил, что можно увеличить объем грантов, чтобы их смогли получать фермеры с небольшим бизнесом. Что касается программы «Зерно», которая создана для определения качества и учета передвижения продукции, губернатор попросил Минсельхоз помогать фермерам с регистрацией в системе и не допускать задержки с оформлением зерна.