/ Воспитанник «сталеваров» Илья Самсонов показал шлем для матчей НХЛ

Илья Самсонов, добро пожаловать в нашу семью! Рисовать для тебя — большая честь. Он готовится к новому сезону с новой раскрашенной маской. Рядом с Ильей — легенда хоккея Игорь Ларионов. Скоро вас ждут новые фотографии с этой маской. — поприветствовал российского хоккеиста художник Дэвид Гуннарссон.
Напомним, молодой голкипер из «Металлурга» заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на 3 сезона. Ежегодный оклад молодого хоккеиста равен 925 тысячам долларов в год. До этого Самсонов выступал за магнитогосркий «Металлург», воспитанником которого он и является.
Молодой хоккеист стал вторым южноуральцем и четвертым россиянином в столичном клубе. Уже четыре года нападающий Евгений Кузнецов выступает за «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом году Кузя взял Кубок Стэнли.