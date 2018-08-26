/ Воспитанник «сталеваров» Илья Самсонов показал шлем для матчей НХЛ

В новом сезоне голкипер дебютирует за «Вашингтон Кэпиталз».

21-летний вратарь из Магнитогорска представил свою новую защитную маску. Обновить экипировку Илье Самсонову пришлось после перехода из «Металлурга» в «Вашингтон Кэпиталз». Снимок опубликован в социальных сетях. Глянцевый шлем покрыт красной краской, на нем отображен символ родного города команды — Капитолий.

Илья Самсонов, добро пожаловать в нашу семью! Рисовать для тебя — большая честь. Он готовится к новому сезону с новой раскрашенной маской. Рядом с Ильей — легенда хоккея Игорь Ларионов. Скоро вас ждут новые фотографии с этой маской. — поприветствовал российского хоккеиста художник Дэвид Гуннарссон.

Напомним, молодой голкипер из «Металлурга» заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на 3 сезона. Ежегодный оклад молодого хоккеиста равен 925 тысячам долларов в год. До этого Самсонов выступал за магнитогосркий «Металлург», воспитанником которого он и является.

Молодой хоккеист стал вторым южноуральцем и четвертым россиянином в столичном клубе. Уже четыре года нападающий Евгений Кузнецов выступает за «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом году Кузя взял Кубок Стэнли.