Спортсменки из Челябинской области завоевали три медали на чемпионате России

Соревнования проходили в Ульяновске.

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Три медали завоевали челябинские спортсменки на чемпионате России по боксу в Ульяновске. В активе южноуральских девушек — два «серебра» и «бронза». Вторые места в весовых категория 54 и 60 килограммов заняли Елизавета Карташкова и Анастасия Белякова. Третье место, как сообщил пресс-атташе федерации бокса региона Валерий Китченко, у Ирины Автиной, выступавшей в категории 64 килограмма.



На пути к серебру Елизавета Карташкова одолела трёх соперниц, но в победном полуфинале получила травму руки и в итоге не смогла принять участие в решающей схватке. Анастасия Белякова также обыграла троих соперниц, уступив в финале по решению судей Нуне Асатрян.

«Ирина Автина из СШОР „Алмаз“ одолела столичных боксеров-женщин Дарью Тихонову и Наталью Сорокопудову, но уступила мастеру спорту международного класса Александре Ординой из Санкт-Петербурга»,— рассказал «Первому областному» пресс-атташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.

Отметим, в число медалисток не попали обладательницы бронзовых медалей прошлого чемпионата страны — Александра Кулешова и Ланна Малюганова. Кроме того, не участвовала в чемпионате России и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Оксана Чидякова. Она пропустила старты по семейным обстоятельствам.