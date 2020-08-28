Уже 16 спортсменов гандбольного «Динамо» слегли с коронавирусом

Еще у нескольких игроков поднялась температура.

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Ситуация в мужском гандбольном клубе «Динамо» из Челябинска усложнилась. Изначально Федерация гандбола России заявила о том, что два грядущих матча челябинцев отменены из-за того, что 11 спортсменов заразились коронавирусной инфекцией. Тем самым, «Динамо» заработало два технических поражения со счетом 0:10.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ пообщался тренером мужского гандбольного клуба «Динамо» Сергеем Прокопьевым, который сообщил, что уже 16 спортсменов заражены ковидом.

«Я думаю реально у нас 16 человек заболели, потому что еще 3-4 человека с температурой были после этого. Один сейчас находится в челябинской больнице в ковидном отделении, он в нормальном состоянии. Ребята уже выздоравливают. Не в плане того, что у них пропал ковид, а что у многих исчезла температура. А человека 2-3 вообще легко отделались. Ничего не было, просто потеря обоняния», — сообщил Сергей Прокопьев.

Отмечается, что в клубе соблюдали меры предосторожности: использовались маски и антисептики. Но спортсмены так часто контактируют, особенно во время игры, что инфекция смогла быстро распространиться практически на всю команду.

Грядущий матч после отмененных состоится 12 сентября. К этому моменту спортсмены уже должны будут выздороветь. Но играть, конечно же, будут с частыми заменами, ведь им предстоит обходиться 2 недели без тренировки, что очень проблемно для профессионального спортсмена.