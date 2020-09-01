Новая спортплощадка появилась в школе-интернате № 13 Челябинска

Её установили силами уполномоченного по правам ребёнка и регионального ГУФСИН.

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Новая спортплощадка появилась в челябинской школе-интернате № 13. Такой подарок детям сделали уполномоченный по правам ребёнка региона Евгения Майорова и ГУФСИН. Идея оснастить интернат спортплощадкой принадлежит именно омбудсмену.



«Друзей и какие-то учреждения я выбираю стихийно. Так получилось, что теперь я стала дружить с 13-м детским домом, с ребятами, они потрясающие. Я рада, что нам удалось подарить им небольшую спортивную площадку, где они смогут тренироваться, заниматься своей формой. Я рассказала ребятам о том, кто такой уполномоченный по правам ребёнка, они не знали о такой должности»,— рассказала «Первому областному» детский омбудсмен Евгения Майорова.

Раньше на территории интерната стоял лишь один турник, теперь же на новом оборудовании дети смогут самостоятельно поддерживать физическую форму. Для воспитанников интерната провели мастер-класс представители одного из челябинских спортивных клубов.

Кроме того, на торжественной линейке Евгения Майорова предложила воспитанникам интерната свою дружбу и отметила, что они всегда могут обратиться к ней по волнующим вопросам, написав сообщение в социальныхх сетях.