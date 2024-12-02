Хоккейный клуб «Трактор» изменил систему продажи билетов

В штабе челябинской команды полагают, что это поможет в борьбе с перекупщиками

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» презентовал новую систему продажи билетов. Теперь приобрести квиток на матч можно только в личном кабинете на официальном сайте клуба. При этом пользователям нужно заранее пройти регистрацию, сообщает пресс-служба ХК «Трактор». В штабе команды считают, что новая схема продажи билетов поможет решить проблему с перекупщиками.

«Виджет покупки билетов будет запаролен. Необходимо использовать свой ID в личном кабинете в качестве пароля. Найти его можно в личном кабинете в пуш-уведомлении при входе на сайт, рядом со своим именем в профиле или в верхней строчке при покупке билетов», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор».

Новую схему продажи билетов апробируют на ближайшем матче челябинской команды с «Автомобилистом», назначенном на 5 декабря. Отметим, что льготники, как и ранее, смогут покупать билеты офлайн в кассах арены. Старт продажи билетов начнется 3 декабря в 10:00. Однако зарегистрироваться на сайте клуба нужно сегодня, 2 декабря, до 15:00.

Напомним, что в ХК «Трактор» продажу билетов практически полностью перевели в режим онлайн ранее: приобрести квитки также можно было на официальном сайте клуба. Разница в том, что теперь вводится так называемый ID пользователя, что исключает возможность перекупщикам скупать пачку билетов и перепродавать их на рейтинговые матчи.

В прошлом сезоне в розыгрыше Кубка Гагарина билеты на игру «Трактора» раскупались в считанные минуты после начала продаж. Зато на различных сайтах появлялись объявления о продаже билетов от перекупщиков по завышенной цене.