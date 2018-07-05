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/ Южноуральского легкоатлета допустили до участия в международных стартах

Южноуральского легкоатлета допустили до участия в международных стартах

Спортсмен выступит на соревнованиях в нейтральном статусе.
сегодня в 20:19
  |  Спорт

Восемь российских легкоатлетов смогут принять участие в международных стартах в нейтральном статусе. В их числе — южноуралец Тимур Моргунов, который будет прыгать с шестом.

Сегодня, 4 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций направила в адрес ВФЛА письмо с информацией о получении допуска для выступления на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год для 8 российских легкоатлетов. — сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики.

15 россиян при этом получили отказ. Это объяснили тем, что они недостаточно временем были в пуле тестирования.

Ранее челябинский легкоатлет стал лучшим по прыжкам с шестом в России. Соревнования прошли в манеже УралГУФКа.

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