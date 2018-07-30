/ Южноуральские легкоатлеты обошли Московскую область в молодежном первенстве

Южноуральские легкоатлеты улучшили свой результат на всероссийских молодежных соревнованиях. Команда заняла 4 место по результатам всех зачетов, поднявшись на одну позицию в сравнении с прошлым годом. Сборной Челябинской области удалось набрать 504 очка. Сразу за ними, с отрывом почти в 50 очков, расположились спортсмены из Московской области.
В целом, лидеры и подтвердили свой класс, показав хорошие результаты. На финальных стартах IV Спартакиады молодежи России сборная команда Челябинской области завоевала 10 наград (4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали). Это позволило ей занять 4 общекомандное место, пропустив вперед лишь представителей Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального министерства спорта.
Бронзовая медаль
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Ксения Исаева — метание молота;
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Ольга Шаргина — спортивная ходьба;
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Александр Курносов — прыжки с шестом.
Серебряная медаль
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Рудольф Верховых — бег на 400 метров;
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Кирилл Ведишкин — прыжки в высоту;
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Евгений Губин — прыжки в длину;
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Алексей Шевчук — спортивная ходьба;
Золотая медаль
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Тимур Моргунов — прыжки с шестом;
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Василий Мизинов — спортивная ходьба;
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Анастасия Таушканова — спортивная ходьба.
Также южноуральские легкоатлеты взяли «золото» в эстафете 4×400.
Добавим, что соревнования проходили на «родном» для сборной Челябинской области стадионе имени Елесиной.