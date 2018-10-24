/ Золото всероссийских соревнований привезли южноуральские легкоатлеты

Четыре спортсмена обошли соперников в смешанной эстафете.

Легкоатлетический кросс покорился южноуральским спортсменам. Команда из Челябинской области, выступавшая на первенстве России, заняла первое место. В масштабных соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 33 регионов, и вырвать победу южноуральцам удалось только во второй день чемпионата.

Во второй день турнира команда Челябинской области в составе Руслана Зайдуллова, Дарьи Полевой, Екатерины Домниной и Владимира Токарева в острейшей борьбе одержала победу в смешанной эстафете 4×1 км среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. Молодые южноуральцы поднялись на первую строчку пьедестала почета, преодолев дистанцию с командным результатом 12:00 и на 0,03 секунды опередив соперников — команды Республики Татарстан и Чувашской Республики. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что соревнования проходили в Оренбурге, недалеко от поселка Нежинка. Легкоатлеты преодолевали специально созданную трассу в 1 километр.