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/ Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске

Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске

Соревнования транслирует «Онлайн ТВ».
сегодня в 11:52
  |  Спорт

Масштабные соревнования проходят во дворце спорта «Юность». До 30 июня там разыграют комплекты медалей для женщин и юниорок, а с 4 по 7 июля за победу будут бороться юниоры и мужчины. Среди звездных участников — пятикратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира Денис Аблязин, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Виктория Комова, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях Давид Белявский и другие.

Мы рады тому, что спустя 8 лет большие соревнования по спортивной гимнастике вернулись в Челябинск. Спортивная гимнастика является для нас базовым видом спорта. И мы постарались сделать так, чтобы ведущие гимнасты страны, а также ближайший резерв сборной России тренировались и выступали в Челябинске в комфортных условиях. — отметил начальник Управления спорта Министерства спорта Челябинской области Евгений Шестаков.

Сюрпризы участникам и всей спортивной общественности преподнес первый день соревнований. Так, одна из самых титулованных участниц Кубка России, призер Олимпийских игр Виктория Комова из Воронежа заняла лишь 4-е место в состязаниях женщин-многоборок.

Следить за соревнованиями можно в режиме онлайн на 1obl.tv. Трансляции будут идти 29 июня с 14:00 до 15:30, 30 июня с 12:00 до 15:00, 4 июля с 16:30 до 19:30, 6 июля с 14:00 до 16:00 и 7 июля с 12:00 до 15:00.

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