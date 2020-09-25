С победы на Кубке России по баскетболу стартовал «Металлург»

Магнитогорские спортсмены обыграли «Нефтехимик» из Тобольска.

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Баскетбольный «Металлург» с победы стартовал в Кубке России по баскетболу. Команда из Магнитогорска в рамках группового этапа соревнования переиграла «Нефтехимик» из Тобольска со счётом 91:79.



Встреча «Металлурга» и «Нефтехимика», как и все матчи группы «В» Кубка России прошла в Магнитогорске. По ходу игры южноуральская команда отдала гостям лишь одну четверть — третью, проиграв её со счётом 18:20. В остальных игровых отрезках «Металлург» уходил с площадки ведя в счёте.

Больше всего очков — 22 в составе магнитогорцев набрал Вадим Балякин, на счету которого также 3 передачи и 1 перехват. С 14 баллами встречу закончил Илья Подобедов, который заработал 3 ассиста и 1 перехват. Третьим по набранным очкам, с 11 баллами стал Андрей Лысенков, а 13 подборов на свой счёт записал Александр Курбатов.

Отметим, что свой следующий матч на Кубке России «Металлург» проведёт в субботу, 26 сентября. Соперником магнитогорцев станет «Енисей-2» из Красноярского края. Матч начнётся в 18:00 по челябинскому времени.