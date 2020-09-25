«Челбаскет» проиграл первый матч Кубка России

Южноуральцы уступили баскетбольному «Тамбову».

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Баскетбольный клуб «Челбаскет» с поражения стартовал в отборочном раунде группы Б на Кубке России, который проходит в Курске. Команда из Челябинска уступила клубу «Тамбов» со счётом 65:103.



По ходу игры челябинцы уступили во всех 4-х четвертях матча. В первой половине баскетболисты из столицы Южного Урала проиграли 24:26 и 16:20. Ключевым отрезком в матче стала четверть под номером 3, в которой «Челбаскет» уступил со счётом 7:33. Концовка матча также осталась за БК «Тамбов». Соперники челябинцев одержали победу в этом отрезке со счётом 20:18.

Самыми результативными в «Челбаскете» стали Дмитрий Якунин, который набрал 19 очков, Дмитрий Курныков с 13 баллами и Андрей Егоров, в активе которого 11 очков. По 4 подбора сделали Никита Грабарев, Анатолий Кнейб и Владимир Емельянов. Последний также записал в свой актив 4 передачи, а Дмитрий Курныков и Андрей Егоров сделали по 3 паса. Помимо этого, Дмитрий Якунин совершил 3 подбора.

Следующий матч группы Б Кубка России «Челбаскет» проведёт в субботу, 26 сентября. Соперником южноуральцев станет команда «МицуБАСКЕТ» из Липецкой области. Игра состоится в 15:00 по челябинскому времени.