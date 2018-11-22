/ Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора

Осенью глава региона на той же площадке продемонстрировал всем свою физподготовку.

Креативно поздравить Бориса Дубровского с юбилеем решили спортсмены из Южноуральска. Они занимаются на ворк-аут площадке, которую в сентябре посетил губернатор. Там он продемонстрировал хорошую физическую подготовку, без труда сделал «выход силой», чем заслужил большое уважение среди спортсменов. Тренировка, проведенная ко дню рождения Бориса Дубровского, прошла по «утвержденному» им плану.

Сегодня тренировку будем проводить по системе Дубровского. У нас будет круговая работа. — заявил тренер.

Напомним, Борису Дубровскому 22 ноября исполнилось 60 лет. С юбилеем его поздравили хоккеисты «Трактора», президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, путешественник Федор Конюхов, классный руководитель Нина Ионова и медиахолдинг ОТВ. Сам же губернатор даже в праздник не отвлекся от работы: он в командировке в Москве.