Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.95 +0.36 75.15 -0.03
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора

Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора

Осенью глава региона на той же площадке продемонстрировал всем свою физподготовку.
сегодня в 17:17
  |  Спорт

Креативно поздравить Бориса Дубровского с юбилеем решили спортсмены из Южноуральска. Они занимаются на ворк-аут площадке, которую в сентябре посетил губернатор. Там он продемонстрировал хорошую физическую подготовку, без труда сделал «выход силой», чем заслужил большое уважение среди спортсменов. Тренировка, проведенная ко дню рождения Бориса Дубровского, прошла по «утвержденному» им плану.

Сегодня тренировку будем проводить по системе Дубровского. У нас будет круговая работа. — заявил тренер.

Напомним, Борису Дубровскому 22 ноября исполнилось 60 лет. С юбилеем его поздравили хоккеисты «Трактора», президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, путешественник Федор Конюхов, классный руководитель Нина Ионова и медиахолдинг ОТВ. Сам же губернатор даже в праздник не отвлекся от работы: он в командировке в Москве.

Общество
Историю губернатора Бориса Дубровского расскажет телеканал ОТВ
сегодня в 16:04
Историю губернатора Бориса Дубровского расскажет телеканал ОТВ
Общество
Классный руководитель Бориса Дубровского поздравила губернатора в стихотворении
сегодня в 14:49
Классный руководитель Бориса Дубровского поздравила губернатора в стихотворении
Общество
«4 комплекта медалей за 4 сезона»: в юбилей губернатора хоккеисты рассказали, за что ему благодарны
сегодня в 11:36
«4 комплекта медалей за 4 сезона»: в юбилей губернатора хоккеисты рассказали, за что ему благодарны
Общество
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
15.11.2018
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. Вторая встреча «Трактора» с нижнекамским «Нефтехимиком»
сегодня в 18:45
КХЛ. Вторая встреча «Трактора» с нижнекамским «Нефтехимиком»
Хоккей
Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории
сегодня в 18:04
Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории
Общество
Каждый третий челябинец считает, что его здоровье в порядке
сегодня в 17:57
Каждый третий челябинец считает, что его здоровье в порядке
Общество
Подозреваемых в нападении на салон сотовой связи задержали в Челябинске
сегодня в 17:22
Подозреваемых в нападении на салон сотовой связи задержали в Челябинске
Спорт
Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора
сегодня в 17:17
Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора
Происшествия
Два ВАЗа не поделили равнозначный перекресток. Есть погибшие
сегодня в 16:39
Два ВАЗа не поделили равнозначный перекресток. Есть погибшие
Общество
Похищенную девочку, которую экстрасенсы «отправили» к сектантам, нашли в Анапе
сегодня в 16:30
Похищенную девочку, которую экстрасенсы «отправили» к сектантам, нашли в Анапе
Хоккей
Шесть очков в шести последних матчах набрал Александр Овечкин
сегодня в 16:22
Шесть очков в шести последних матчах набрал Александр Овечкин
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6