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/ Губернатор отменил покупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановска

Губернатор отменил покупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановска

Такое расходование средств глава региона назвал нецелесообразным.
сегодня в 14:48
  |  Общество
Борис Дубровский обратил внимание на планы по закупке, опубликованные администрацией Катав-Ивановска. На официальном портале значится информация о необходимости автомобиля. Марка не называется, но прописаны все требования. Чтобы их удовлетворить, нужно около 5 миллионов рублей. Реакция губернатора Бориса Дубровского была жесткой.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.

Администрация Катав-Ивановского района теперь не получит пятиметровый седан с двигателем в 5 тысяч кубов, мощностью не меньше 424 лошадиных сил, и с обтянутыми премиальной светлой кожей сиденьями.

Отметим, что автомобиль для Катав-Ивановска планировали взять в лизинг на два года.

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Комментарии

СОМ
18:19, 26.11.2018
Запор зеленый оббитый фуфайками само то
Правдолюб
16:37, 26.11.2018
Какой лапочка. А сам на ренже за 9 миллионов катается

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