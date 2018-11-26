/ Губернатор отменил покупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановска

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.
Администрация Катав-Ивановского района теперь не получит пятиметровый седан с двигателем в 5 тысяч кубов, мощностью не меньше 424 лошадиных сил, и с обтянутыми премиальной светлой кожей сиденьями.
Отметим, что автомобиль для Катав-Ивановска планировали взять в лизинг на два года.