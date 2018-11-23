/ Губернатор обеспечит соцподдержку избитому ломом ребенку

На мальчика напал сосед.

Маленького жителя Южноуральска Рому Медведева поддержал губернатор. С марта ребенок восстанавливается в больницах: невменяемый сосед избил его железным ломом. Все удары пришлись по голове, в итоге у Ромы оказался проломлен череп и серьезно поврежден его свод. Потребовались операции, затем долгая реабилитация. И даже сейчас мальчик плохо спит, его мучают головные боли, он постоянно занимается с логопедом и психологом. Чем еще помочь семье — теперь узнают соцработники. Поручил сделать это губернатор Борис Дубровский.

Случилась трагедия. Ребенок сильно пострадал, ему необходима длительная реабилитация. Наши медики оказывают ему помощь. Поручаю министерству социальных отношений проанализировать ситуацию в семье, какими мерами поддержки они уже воспользовались, и предложить возможные дополнительные меры социальной помощи. — сказал Борис Дубровский.

Отметим, что мужчину, избившего Рому, отправили на лечение в психиатрическую больницу. Он признан невменяемым. Мама мальчика, однако, надеялась на более суровое наказание.