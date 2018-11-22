/ Историю губернатора Бориса Дубровского расскажет телеканал ОТВ

Журналисты сняли фильм о главе региона ко дню его рождения.

Подарок губернатору Борису Дубровскому в день рождения решил сделать и телеканал ОТВ. Журналисты отправились в Магнитогорск, где вырос и начал свою карьеру глава региона, встретились с друзьями, соседями, учителями Бориса Дубровского. Все для того, чтобы рассказать, каким человеком был и остается губернатор.

Фильм называется «Борис Дубровский. История одного человека». Это неслучайно, потому что в фильме мы делали акцент на Дубровском не как губернаторе, а человеке. Мне, как журналисту, кажется, что я знаю о губернаторе абсолютно все, ведь работаю с повесткой каждый день. А оказалось, что я не знаю ничего, потому что информация, собранная для фильма, оказалась такой человеческой, живой. — рассказала автор фильма, редактор программы «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова.

Отметим, на телеканале ОТВ фильм покажут 22 ноября в 22:15.