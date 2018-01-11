/ Актер фильма «Движение вверх» поддержит челябинских баскетболистов в предстоящем матче

Александр Ряполов раньше сам выступал за южноуральские баскетбольные клубы.

Поддержать челябинских баскетболистов, играющих против команды из Нижнего Тагила, приедет Александр Ряполов. Он стал известен в России после фильма «Движение вверх», вышедшего на экраны в конце 2017 года. Там Ряполов исполнил роль Алжана Жармухамедова, баскетболиста, ставшего в 1972 году Олимпийским чемпионом.



Я единственный не актер в этом фильме. Некоторые актеры, конечно, обладают какими-то определенными первоначальными навыками баскетбола. Некоторые вообще не обладали никакими спортивными навыками и никогда не занимались спортом. Самые тяжелые моменты были в съемках финального матча Олимпиады в Мюнхене со сборной Соединенных Штатов Америки. Потому что, чтобы вы 40 минут могли наблюдать этот матч на экране, мы снимали его месяц. На 6 камер, по 12–13 часов в день, работая на износ. И мы считаем, что это была очень честная работа, собственно, которую вы можете уже наблюдать на экране. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Александр Ряполов.

Сам Ряполов начинал баскетбольную карьеру с южноуральских команд, и уже потом перебрался в Москву.

На тот момент, когда я участвовал в событиях челябинского баскетбола, очень было грустным и прискорбным отношение администрации к этому виду спорта. Я считаю, что нужно больше внимания уделять спорту и на сегодняшний день, в том числе и баскетболу. И я бы хотел пожелать ему, наверное, развития и движения вверх. — прокомментировал Александр Ряполов.

Поддержать «Челбаскет» могут все южноуральцы. Матч начнется 13 января в 18:00 (Свердловский проспект, 59). Перед игрой зрители смогут сфотографироваться с Александром Ряполовым, получить автограф, поучаствовать в розыгрыше призов.