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Сказка «Последний богатырь» получит продолжение

Компания Disney начала работу над второй частью истории.
сегодня в 18:15
  |  Культура

Подготовка над продолжением сказочной истории «Последний богатырь» началась, об этом сказали представители компании Disney. Над сценарием второго «Последнего богатыря» работает авторская группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо. Другие подробности, в том числе и планируемый актерский состав картины, пока не разглашаются.

Нашу сказку посмотрели почти 7,8 миллионов человек, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей. Для нас большая честь и радость объявить о начале подготовительных работ по продолжению столь полюбившейся зрителям истории! — передает ТАСС слова генерального директора компании Disney в России Марины Жигаловой-Озкан.

Напомним, первая часть вышла в 2017 году и стала самым кассовым российским фильмом года. В «Последнем богатыре» снялся известный челябинский стронгмен Алексей Серебряков в эпизодической роли. Южноуральский силач сыграл крупного парня в московском аквапарке, которого отталкивает главный герой, после чего оказывается в сказочной стране.

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