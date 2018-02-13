/ Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи

Фильм обошел 12 картин иностранных авторов.

Краутфандинговая короткометражка «Сто рублей на мечту», снятая челябинцами, стала победителем международного конкурса «Sochi Film Festival». Фильм, рассказывающий о главном герое ток-шоу на челябинском канале, сумевшем выиграть главный приз, назвали лучшим в коротком метре.



В этом году в номинации короткометражных фильмов участвовали 13 картин от авторов со всего мира. Было много достойных работ от конкурентов. Моя победа для меня стала настоящим сюрпризом! — рассказал сайту «Первый областной» режиссер фильма Иван Артемов.

Создатели фильма «Сто рублей на мечту» готовы к участию в других конкурсах и верят в свою победу в них.

Добавим, что прокатное удостоверение фильм уже получил. Его рейтинг — 12+. Официальный открытый показ создатели короткометражного фильма хотят провести в первой половине 2018 года. Фильм создан компанией New Art Entertainment, и студией Ruvision.

