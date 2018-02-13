/ Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи

Краутфандинговая короткометражка «Сто рублей на мечту», снятая челябинцами, стала победителем международного конкурса «Sochi Film Festival». Фильм, рассказывающий о главном герое ток-шоу на челябинском канале, сумевшем выиграть главный приз, назвали лучшим в коротком метре.
В этом году в номинации короткометражных фильмов участвовали 13 картин от авторов со всего мира. Было много достойных работ от конкурентов. Моя победа для меня стала настоящим сюрпризом!— рассказал сайту «Первый областной» режиссер фильма Иван Артемов.
Создатели фильма «Сто рублей на мечту» готовы к участию в других конкурсах и верят в свою победу в них.
Добавим, что прокатное удостоверение фильм уже получил. Его рейтинг — 12+. Официальный открытый показ создатели короткометражного фильма хотят провести в первой половине 2018 года. Фильм создан компанией New Art Entertainment, и студией Ruvision.