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/ Челябинец предложил Минкульту реформировать систему проката иностранного кино

Челябинец предложил Минкульту реформировать систему проката иностранного кино

Фильмы с рейтингом 13+ могут выходить с субтитрами.
сегодня в 09:51
  |  Общество

Житель Челябинска Марк Губаренко предложил Министерству культуры показывать иностранные фильмы с рейтингом 13+ в оригинале, снабжая их субтитрами. Таким образом удастся решить сразу несколько проблем отечественного проката — повысить долю отечественных фильмов и регулировать время выхода зарубежных премьер.

Ответ ведомства мужчина опубликовал на своей странице на Фейсбуке.

Благодарим вас за предложения по вопросу о субтитрировании фильмов с рейтингом для детей от «13+». Они будут учтены при рассмотрении проектов поправок в законодательство о регулировании кинопроката. — говорится в ответном письме от Министерства культуры Российской Федерации.


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