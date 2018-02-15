/ Челябинец предложил Минкульту реформировать систему проката иностранного кино

Фильмы с рейтингом 13+ могут выходить с субтитрами.

Житель Челябинска Марк Губаренко предложил Министерству культуры показывать иностранные фильмы с рейтингом 13+ в оригинале, снабжая их субтитрами. Таким образом удастся решить сразу несколько проблем отечественного проката — повысить долю отечественных фильмов и регулировать время выхода зарубежных премьер.

Ответ ведомства мужчина опубликовал на своей странице на Фейсбуке.

Благодарим вас за предложения по вопросу о субтитрировании фильмов с рейтингом для детей от «13+». Они будут учтены при рассмотрении проектов поправок в законодательство о регулировании кинопроката. — говорится в ответном письме от Министерства культуры Российской Федерации.



