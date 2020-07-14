Русские игроки «Вашингтона» записали видео в TikTok

В съёмках принял участие Евгений Кузнецов и его дочь Есения.

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Евгений Кузнецов и другие русские легионеры команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» начали покорять социальную сеть TikTok. «Кузя», а также Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Илья Ковальчук снялись в ролике для дочери воспитанника «Трактора» Есении.



В качестве саундтрека для клипа была выбрана песня Something New репера Wiz Khalifa. Сам клип был выложен в тикто-аккаунте Есении Кузнецовой. Именно дочка «Кузи» открывает танец. Следом за ней идёт сам Евгений Кузнецов, затем Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов, а замыкает танец Илья Самсонов. Последний также выложил клип на своей странице в «Instagram». Помимо видео хоккеисты выложили совместное фото. Александр Овечкин подписал его лаконично — «Русская пятёрка»

Уже 1 августа начнётся прерванный из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ. Лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат и начать его с раундов навылет в двух канадских городах — Эдмонтоне и Торонто. Отметим, что кроме «Вашингтона» в розыгрыше будут участвовать «Нью-Йорк Рейнджерс» где играет коркинец Артемий Панарин и «Питтсбург Пингвинз» в составе которого выступает магнитогорец Евгений Малкин.