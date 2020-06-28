Собирающего мячи для детских домов мальчика поддержал хоккейный клуб «Трактор»

Генеральный директор ХК встретился с мальчиком и передал ему макулатуру и мячи.

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Весть о Савве Ярыгине, пятикласснике из Челябинска, разнеслась по всей России благодаря его доброму делу. Представители хоккейного клуба «Трактор» вместе с другими неравнодушными также решили поддержать школьника, организовавшего сбор макулатуры для того, чтобы на вырученные деньги купить мячи детям, находящимся в детских домах и реабилитационных центрах. В назначенное время и место 27 июня генеральный директор «Трактора» Иван Савин встретился с юным волонтёром и его мамой и передал им не только макулатуру, но и мячи.

«О том, что 11-летний мальчик Савва собирает макулатуру и на свои деньги покупает мячи, поддерживая ребят из детских домов, мы узнали из новостей. Его инициатива — это действительно замечательно, такое не поддержать мы не могли. И сейчас хотим акцентировать внимание на данном факте, чтобы этому примеру следовали и поддерживали не только Савву, но и другие такие благие начинания в любых сферах жизни»,— сказал Иван Савин.

И несмотря на то, что мальчик обожает футбол и готов посвящать любимой игре всё своё время, генеральный директор «чёрно-белых» пригласил его на хоккей, и Савва выразил огромное желание поближе познакомиться с этим видом спорта.

Но как вдруг пятикласснику пришла в голову такая идея — помогать детям из детских домов и реабилитационных центров?

«Как-то сидел и у меня возник вопрос, вот мама мне покупает одежду, кроссовки, мячи, а кто заботится о детях в детских домах, реабилитационных центрах? Спросил у неё, мама сказала, что государство. И у меня возникло желание тоже помогать, а мама поддержала мою идею»,— рассказал Савва.

И теперь пятиклассник вместе со своими друзьями расклеивает объявления на близлежащих домах, во сколько и где будет сбор макулатуры. И вместе со своей мамой Анной Владимировной надеется на отклик неравнодушных людей.

Ранее инициативу Саввы Ярыгина поддержали в Минэкологии Челябинской области. Подробнее можно узнать здесь.