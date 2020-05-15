Алексей Бывальцев: «В Челябинске любят хоккей, приятно быть в такой команде»

Форвард дал первое интервью в качестве игрока «Трактора».

Послушать 00:00

Новичок «Трактора» Алексей Бывальцев дал первое интервью в статусе игрока «чёрно-белых». Форвард, который в прошлом сезоне выступал за подмосковный «Витязь», рассказал о переговорах с челябинским клубом, своих южноуральских корнях и подготовке к будущему сезону.



Алексей Бывальцев — уроженец Магнитогорска. Нападающий признался, что испытывает только положительные эмоции от переезда на Южный Урал и что часто бывает на родине вместе с женой.

«Челябинск — хороший город. В Магнитогорске у меня живёт мама, родные, но не думаю, что получится часто туда ездить. Зато мама сможет чаще присутствовать на играх, поддерживать, это здорово», — цитирует Алексея Бывальцева пресс-служба «Трактора».

Игрок отметил, что переговоры с «Трактором» длились один день и прошли достаточно быстро, поскольку обе стороны пришли к взаимопониманию. Отметим, что Алексей Бывальцев уже работал с Анваром Гатиятулиным в СКА. Форвард отметил, что будет вместе с командой на льду доказывать профессионализм нынешнего наставника «чёрно-белых». Высказался нападающий и о самом «Тракторе».

«Могу сказать, что здесь всегда полный стадион, люди в Челябинске любят хоккей, всегда поддерживают, есть свои традиции. Команда и до финала доходила, и бронзовым призёром становилась. Приятно быть в такой команде»,— сказал Алексей Бывальцев.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин отметил, что Алексей Бывальцев рассматривался менеджментом как лидер команды. Сам форвард признался, что не испытывает давления от таких слов.

«Конечно, очень приятно, что так отзываются. Это точно не давление, это доверие, которое мне нужно оправдать. И я буду всё делать, чтобы никого не разочаровать»,— сказал нападающий.

Напомним, Алексей Бывальцев стал игроком «Трактора» после обмена на денежную компенсацию с «Витязем». Помимо самого игрока, челябинский клуб также получил права на нападающего Понтуса Оберга. За время выстуления в КХЛ, 26-летний Алексей Бывальцев отыграл 279 матчей, набрал 110 очков при показателе полезности «+6», провёл 255 силовых приёмов и заблокировал 85 бросков.