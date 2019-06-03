/ Россию не должны отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

Угроза отстранения возникла из-за подделки документов легкоатлета Данилы Лысенко.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участию России в играх 2020 года ничего не угрожает, сообщают «Известия». Функционер отметил, что не стоит доверять информации британского издания The Sunday Times, которое ранее сообщило, что сборную России могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за подделки документов легкоатлета Данилы Лысенко. Утверждалось, что к фальсификациям причастны сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики.

8 и 9 июня состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе ВФЛА. В его преддверии и начались спекуляции в отношении российских спортсменов. Такое происходит не в первый и точно не в последний раз. — цитируют «Известия» Станислава Позднякова.

Он также указал, что в случае если причастность чиновников всероссийской федерации подтвердится, то санкции действительно последуют, но только индивидуальные. Саму организацию при этом могут не восстановить в правах.

Как считает спортивный агент Андрей Митьков, несмотря на выполнение российской легкоатлетической ассоциацией всех требований для восстановления в правах, этого может не произойти, поскольку к делу Данилы Лысенко мог быть причастен глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.