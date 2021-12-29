КХЛ объявила о переносе Недели звезд хоккея в Челябинске на январь 2023 года

Мероприятие должно было пройти с 8 по 16 января 2022 года

Сегодня, 29 декабря, на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликовано заявление о переносе Недели звезд хоккея — 2022, которая должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января. Перенос мероприятия на следующий год не связан с эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщается на сайте КХЛ.

Решение о переносе вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, приведшей к отмене матчей крупных международных турниров, и подготовкой к предстоящим в феврале Олимпийским играм.

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине», — говорится в официальном заявлении лиги.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и принято решение о переносе Недели звезд хоккея — 2022 на 2023 год. Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне.

«Для лиги это было непростое, тяжелое решение: к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнеры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звездная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий „пузырь“ после прилета, что противоречит духу мероприятия», — говорится в обращении президента КХЛ Алексея Морозова.

Напомним, что новость о том, что Челябинску доверили провести Неделю звезд хоккея — 2022, впервые была озвучена 8 июля 2021 года в ходе официального визита Алексея Морозова на Южный Урал. Президент КХЛ на встрече с губернатором Алексеем Текслером подписал соглашение о проведении мероприятия в Челябинске.

Челябинская область стала пятым регионом, которому доверили провести Неделю звезд хоккея. Руководство КХЛ сообщало, что среди кандидатов на проведение мероприятия рассматривались Красноярск, Магнитогорск и Ярославль. Но выбор специальной комиссии пал на южноуральскую столицу. Учитывались 32 критерия — от инфраструктуры города и ледовой арены до участия в проведении мероприятия и софинансирования со стороны городских и региональных властей. По мнению комиссии КХЛ, Челябинск наиболее соответствовал критериям в проведении мероприятия.

«Спустя девять лет Матч звезд КХЛ возвращается в Челябинск, но уже в формате Недели звезд хоккея. Челябинск — это особенный город для нашего хоккея. Здесь все живет любимой нами игрой, а имен, которые он дал отечественному хоккею, не перечесть. В системе клуба „Трактор“ в этом сезоне восстановлена женская профессиональная команда, успешно выступает клуб в МХЛ, созданы все условия для детского хоккея. Уверен, вместе мы проведем великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков», — сообщил журналистам в июле этого года после подписания соглашения с Алексеем Текслером о проведении Недели звезд хоккея — 2022 президент КХЛ Алексей Морозов.

Стоит отметить, что проведение Матча звезд КХЛ, который впоследствии трансформировался в Неделю звезд хоккея, никогда не переносилось начиная с 2009 года. Принимал подобное событие и Челябинск в 2013 году. О том, как менялись форматы проведения мероприятия, ИА «Первое областное» рассказывало в июле этого года.

Руководство лиги и правительство Челябинской области провели большую подготовительную организационную работу. В активную фазу она вступила после представления в сентябре фирменного стиля Недели звезд хоккея. В ноябре представители СМИ и болельщики в ходе голосования определили игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ. 12 декабря был утвержден полный состав команд, а 21 декабря поступили в свободную продажу билеты на мероприятие.

«Хотел бы выразить отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую подготовку к мероприятию. В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 — приоритет лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению», — передает слова Алексея Морозова сегодня, 29 декабря, официальный сайт КХЛ.

Неделя звезд хоккея должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января и вместить в себя четыре события: Матч звезд ЖХЛ (8 января), Кубок вызова МХЛ (9 января), а также мастер-шоу (15 января) и Матч звезд КХЛ (16 января). В главном из них Челябинскую область должны были представить шесть хоккеистов: Никита Тертышный, Теему Пулккинен, Ник Бэйлен и Лукаш Седлак из «Трактора», а также Брендэн Лайпсик и Филипп Майе из «Металлурга».