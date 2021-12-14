Континентальная хоккейная лига утвердила состав на «Матч всех звезд — 2022» в Челябинске

В состав команд вошли шесть представителей «Трактора» и «Металлурга»

Сегодня, 14 декабря, директорат Континентальной хоккейной лиги сделал свой выбор игроков, которые войдут в составы команд на «Матч всех звезд КХЛ — 2022». Ранее в ходе голосования болельщиков определились первые участники мероприятия, позже свой выбор сделали представители СМИ. Таким образом, определились имена всех хоккеистов, которые выступят на «Мастер-шоу» и «Матче всех звезд КХЛ» в Челябинске.

В предстоящем «Матче звезд КХЛ — 2022» от южноуральских клубов «Трактор» и «Металлург» примут участие 6 игроков. Первым представителем магнитогорцев стал Филипп Майе, именно он был одним из лидеров в голосовании болельщиков. Позже представители СМИ выбрали четырех хоккеистов «Трактора»: Никиту Тертышного, Теему Пулккинена, Ника Бэйлена, Лукаша Седлака. На завершающем этапе формирования команд Лига заменила нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла на Брендана Лайпсика из «Металлурга».

«Благодарны болельщикам и журналистам за активное участие в голосовании. В числе игроков большое число дебютантов, которые смогут проявить себя и оправдать выбор болельщиков. КХЛ, администрация Челябинской области, хоккейный клуб „Трактор“, партнеры ведут активную подготовку, чтобы Неделя звезд хоккея — 2022 стала грандиозным праздником, а игроки и болельщики получили настоящее удовольствие и надолго запомнили январский уик-энд в Челябинске», — отметил президент КХЛ Алексей Морозов на официальном сайте лиги.

Составы команд на «Матч звезд КХЛ — 2022» в Челябинске:

«Евразия»

Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант), Шимон Грубец («Авангард», дебютант).

Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант), Даррен Диц («Барыс», третий «Матч звезд»), Ник Бэйлен («Трактор», третий «Матч звезд»), Лукаш Клок («Нефтехимик», дебютант).

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант), Лукаш Седлак («Трактор», второй «Матч звезд»), Владислав Кодола («Северсталь», дебютант), Лукаш Радил («Динамо» Рига, дебютант).

«Россия»

Вратари: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант), Иван Федотов (ЦСКА, дебютант).

Защитники: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй «Матч звезд»), Александр Никишин («Спартак», дебютант).

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мск, шестой «Матч звезд»), Иван Николишин («Амур», дебютант), Никита Тертышный («Трактор», дебютант), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант).

«Северная Америка»

Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар», дебютант).

Защитники: Мэт Робинсон (СКА, пятый «Матч звезд»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», дебютант), Тревор Мерфи («Сибирь», дебютант).

Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе, Брендан Лайпсик (оба — «Металлург», дебютанты), Кенни Агостино («Торпедо», дебютант), Даниэль Одетт («Витязь», дебютант), Рид Буше («Локомотив», дебютант).

«Скандинавия»

Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый «Матч звезд»), Ларс Юханссон (СКА, второй «Матч звезд»).

Защитники: Оливер Каски («Авангард», дебютант), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Теодор Леннстрём («Торпедо», дебютант).

Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант), Тему Пулккинен («Трактор», дебютант), Йори Лехтеря («Спартак», третий «Матч звезд»), Марко Анттила («Йокерит», дебютант), Никлас Енсен («Йокерит», дебютант).

Неделю звезд хоккея в Челябинске 8 января откроет Матч звезд Женской хоккей лиги (ЖХЛ). На следующий день пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15 января пройдет мастер-шоу, а 16 января — Матч звезд КХЛ.