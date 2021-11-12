Южноуральцам предлагают выбрать игроков Недели звезд хоккея-2022 в Челябинске

Голосование болельщиков продлится до 21 ноября

«После Фонбет Матча Звезд КХЛ 2020 в Москве мы провели серьезную работу по разработке новой спортивной концепции. Рабочая группа обсуждала множество вариантов, но в итоге выбор пал на географическое деление. В нашей Лиге играет большое число классных хоккеистов из разных стран мира, мы хотим показать, что КХЛ — это не только Россия, но и весь мир»,

— прокомментировал изменения формата президент КХЛ Алексей Морозов.