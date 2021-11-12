В Челябинске 15 и 16 января 2022 года, в рамках Недели звезд хоккея-2022 на льду сойдутся лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги со всего мира. Кто примет участие в празднике хоккея — решат болельщики, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Болельщики могут выбрать одного вратаря и защитника, двух нападающих по следующему принципу — в команду «России» могут попасть только россияне, в команду «Северной Америки» — хоккеисты из США и Канады, в состав «Скандинавии» — представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду «Евразии» — все остальные. Сделать свой выбор можно на сайте https://www. allstarweek. com/khl/.
Голосование продлится до 21 ноября, после чего свой выбор сделают представители СМИ. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия». Окончательные составы команды объявят 14 декабря 2021 года.
«После Фонбет Матча Звезд КХЛ 2020 в Москве мы провели серьезную работу по разработке новой спортивной концепции. Рабочая группа обсуждала множество вариантов, но в итоге выбор пал на географическое деление. В нашей Лиге играет большое число классных хоккеистов из разных стран мира, мы хотим показать, что КХЛ — это не только Россия, но и весь мир», — прокомментировал изменения формата президент КХЛ Алексей Морозов.
Напомним, Неделя хоккея в Челябинске начнется 8 января 2022 года Матчем Звезд ЖХЛ. На следующий день пройдёт Кубок вызова МХЛ. 15 января состоится первая часть Мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал.
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