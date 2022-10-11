Стартовало голосование болельщиков за игроков на Матч звезд КХЛ в Челябинске

Лучшие хоккеисты лиги выступят в арене «Трактор» 10 и 11 декабря

На сайте КХЛ стартовало голосование болельщиков для определения игроков на Матч всех звезд — 2022 в Челябинске. Хоккеисты, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие в мастер-шоу и турнире 3×3 в арене «Трактор» 10 и 11 декабря, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет в рамках Недели звезд хоккея в Челябинске. Болельщикам предстоит отдать свой голос за 3 полевых игроков (1 защитник и 2 нападающих) и вратаря в каждую из команд, представленных в дивизионах КХЛ, — Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. По итогам голосования будут определены составы четырех команд, которые выступят 10 и 11 декабря в мастер-шоу и звездном турнире 3×3 в Челябинске на Неделе всех звезд — 2022.

«Сделать свой уникальный выбор каждый болельщик может только один раз. Ваш голос будет учтен и отразится в общих результатах, результаты обновляются один раз в час. Вы можете выбрать не более двух игроков из одного клуба независимо от их амплуа», — сообщается на сайте лиги.

Голосование болельщиков продлится до 18 октября, после чего свой выбор сделают представители СМИ, аккредитованные на сезон-2022/23, а оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.

Впервые мастер-шоу пройдет в два дня. В субботу, 10 декабря, состоится его первая часть, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение мастер-шоу, матч за третье место и финал.

Напомним, что Неделя звезд хоккея включает в себя три мероприятия — Матчи звезд КХЛ, ЖХЛ и МХЛ. Мероприятие должно было пройти в Челябинске в январе 2022 года, однако директорат КХЛ принял решение перенести событие на следующий год из-за пандемии коронавируса. Это решение было принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг.