Кристина Кисматова из Магнитогорска выиграла чемпионат России по ски‑альпинизму

Она победила в командной гонке и стала призером Кубка страны на ГЛК «Банное»

На горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском завершились чемпионат и два этапа Кубка России по ски-альпинизму. Ведущие спортсмены страны разыграли шесть комплектов наград — в спринте, вертикальной и командной гонках. В последнем виде программы отличилась спортсменка из Магнитогорска Кристина Кисматова, выигравшая золото в дуэте с Ириной Умницыной из Санкт-Петербурга, сообщает результаты Федерация ски-альпинизма России.

На ГЛК «Банное» прошли сразу три старта по ски-альпинизму: I этап Кубка России в спринте, II этап Кубка России в вертикальной гонке и чемпионат страны в командной гонке. В большинстве видов программы преуспели спортсмены Челябинской области.

Лучше других из наших земляков справилась со сложными трассами Кристина Кисматова. Она остановилась в шаге от призового места на вертикальной гонке, заняв четвертое место. Хотя этот вид и не является ее любимой дисциплиной.

На следующий день состоялась спринтерская гонка. Здесь она уже была одним из фаворитов состязаний. Она финишировала с третьим результатом. Ну а в последний день турнира прошла командная гонка в рамках чемпионата страны.

«Она требует от спортсменов максимальных навыков и умений. Здесь и быстрые подъемы вверх, причем не только по трассе, но и по лесу, с плоскими и крутыми участками. А еще стремительные спуски с трамплином, фрирайд, технический скальный этап... Мне очень повезло бежать эту гонку с напарницей Ириной Умницыной из Санкт-Петербурга. Мы отлично дополняли друг друга и в итоге завоевали золото», — отметила Кристина Кисматова.

Этап Кубка России по ски-альпинизму, ГЛЦ «Банное» (Магнитогорск). Командная гонка, женщины

1. Ирина Умницына / Кристина Кисматова (Санкт-Петербург / Челябинская область) — 2:30.01.

2. Анастасия Козина / Елизавета Литвина (Краснодарский край) — 2:43.03.

3. Мария Анферова / Марина Черноусова (Сахалинская область) — 2:49.34.



Хорошие результаты показали и другие магнитогорские спортсмены. Так, Петр Тихонов дважды оказывался в топ‑6 — в спринте и вертикальной гонке. Он же в паре с Олегом Можгиным занял 5‑е место в командной гонке на чемпионате России. Они уступили лидерам лишь 14 секунд. Победу в этом виде программы одержали Евгений Марков и Александр Антонов из Свердловской области.

Этап Кубка России по ски-альпинизму, ГЛЦ «Банное» (Магнитогорск)

Спринт, мужчины:

1. Евгений Марков (Свердловская область) — 2.51,48.

2. Николай Владыкин (Москва) — 3.01,29.

3. Дмитрий Брегеда (Москва) — 3.01,63.

6. Петр Тихонов (Челябинская область) — 3.36,18.

Спринт, женщины:

1. Ирина Умницына (Санкт-Петербург) — 3.34,47.

2. Светлана Березань (Московская область) — 3.40,64.

3. Кристина Кисматова (Челябинская область) — 3.41,10.

Вертикальная гонка, мужчины:

1. Евгений Марков (Свердловская область) — 16.54.

2. Илья Жоголев (Красноярский край) — 17.46.

3. Николай Владыкин (Москва) — 17.52.

5. Петр Тихонов (Челябинская область) — 18,31.

Вертикальная гонка, женщины:

1. Янина Глинястикова (Свердловская область) — 20.10.

2. Марина Черноусова (Свердловская область) — 20.35.

3. Алина Ромашова (Москва) — 20.54.

4. Кристина Кисматова (Челябинская область) — 21.02.

Отметим, что пропускала соревнования лидер сборной Челябинской области Дарья Зинченко. В эти дни она в составе национальной команды выступала на чемпионате мира в швейцарском городе Мержене.