Российский хоккеист Евгений Малкин стал жертвой ограбления в США

Воры вынесли из дома спортсмена три чемпионских перстня за победу в Кубке Стэнли

Российского хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за «Питтсбург Пингвинз», ограбили в США. Злоумышленники проникли через задний двор, отключили сигнализацию и вскрыли сейф, из которого украли три чемпионских перстня спортсмена, полученные за победы в Кубке Стэнли. Информацию об ограблении магнитогорский хоккеист подтвердил федеральным СМИ.

Инцидент произошел в субботу, когда хоккеист готовился к матчу с «Оттавой». Жилье Малкина расположено в элитном районе Питтсбурга. Тем не менее не помогли ни сигнализация, ни камеры видеонаблюдения. Воры ворвались через заднюю дверь и взломали домашний сейф.

Злоумышленники знали, на что шли. Их интересовали три чемпионских перстня хоккеиста — уникальные изделия, которые нельзя купить ни за какие деньги. Они вручаются хоккеистам, которые в составе своих команд выигрывали главную награду в НХЛ — Кубок Стэнли. Каждое кольцо украшено драгоценными камнями и считается произведением ювелирного искусства. Евгений Малкин трижды завоевывал почетный трофей — в 2009, 2016 и 2017 годах.

Хоккеист подтвердил СМИ, что стал жертвой ограбления, сообщив, что сейчас идет расследование. Выступило с заявлением и руководство хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин.

«Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — сообщается на официальном сайте ХК «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, что Евгений Малкин родился и вырос в Магнитогорске. Является воспитанником местной команды «Металлург». В 19-летнем возрасте он отправился покорять сильнейшую лигу мира. Всю свою карьеру в США он проводит в составе команды «Питтсбург Пингвинз», став звездой НХЛ.

Фото: официальный сайт ХК «Питтсбург Пингвинз» (nhl.com/penguins)