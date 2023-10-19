Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин обошел Александра Могильного и занял третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ. Сегодня 37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба НХЛ.
В стартовавшем сезон НХЛ Евгений Малкин уже набрал семь (3+4) очков за четыре игры — и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года. Однако результативные действия южноуральского хоккеиста не спасли «Питтсбург» от поражения. Встреча в Детройте завершилась победой хозяев со счетом 3:6.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1067 матчах, в которых записал в свой актив 474 гола и 762 результативные передачи. Для Малкина набранное очко в матче с «Детройтом» стало 1236-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 42-е место в списке бомбардиров в истории североамериканской лиги, воспитанник магнитогорского хоккея вплотную приблизился к американскому форварду Патрику Кейну (1237). Чуть выше в рейтинге располагается Петер Штястны (1239).
Кроме того, Евгений Малкин обошел Александра Могильного и стал третьим русским снайпером в истории НХЛ. Первые шесть мест выглядят следующим образом:
1. Александр Овечкин — 822 гола.
2. Сергей Федоров — 483.
3. Евгений Малкин — 474.
4. Александр Могильный — 473.
5. Илья Ковальчук — 443.
6. Павел Буре — 437.
Добавим, что Малкин всю карьеру в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» — с 2006 года. Нападающий трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. Также Евгений — двукратный чемпион и пятикратный призер мировых первенств в составе сборной России. В прошлом году воспитанник магнитогорской школы хоккея подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз» на четыре года на сумму 24,4 миллиона долларов.
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