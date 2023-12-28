Хоккеист Евгений Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» забросил две шайбы в матче против «Айлендерс»

Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» и помог своему «Питтсбургу Пингвинз» разгромить соперников — 7:0. Благодаря заброшенным шайбам Евгений Малкин занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ.



Вторая шайба в матче стала для 37-летнего россиянина 13-й в текущем сезоне и 484-й в карьере. Таким образом, форвард «Питтсбурга» обошел Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю НХЛ. Первое место занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб в 1379 играх при 1505 очках).



Форвард «Питтсбург Пингвинз» за всю карьеру в НХЛ набрал 1258 баллов в 1072 играх. Ранее он обошел Петера Штястны (1239 очков) и поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После 32 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции с 34 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 49 очков в 33 играх, за который выступает другой южноуральский хоккеист, Артемий Панарин.



Добавим, что Евгений Малкин всю карьеру в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» — с 2006 года. Нападающий трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. Также Евгений — двукратный чемпион и пятикратный призер мировых первенств в составе сборной России.

