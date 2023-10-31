Хоккеист Евгений Малкин вошел в топ‑40 лучших бомбардиров в истории НХЛ Воспитанник магнитогорского «Металлурга» набрал два очка в матче с «Анахаймом»



В стартовавшем сезоне НХЛ Евгений Малкин уже набрал 11 (5 + 6) очков за 9 игр, и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года. Среди россиян в этом сезоне по очкам он сравнялся с Никитой Кучеровым и уступает лишь другому южноуральцу, Артемию Панарину. В активе уроженца Коркино 15 (5 + 10) очков в 9 матчах. Накануне Артемий стал лучшим игроком матча с «Виннипег Джетс». Наш земляк забросил шайбу и сделал две результативные передачи и помог своей команде одержать победу в овертайме (3:2).



Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин за всю карьеру в НХЛ набрал 1240 (476 + 764) баллов в 1072 играх. Он обошел Петера Штястны (1239 очков) и поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. 39-ю строчку с 1267 очками занимает канадский хоккеист Жан Ратель. Ранее Евгений Малкин обошел



Добавим, что Малкин всю карьеру в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» — с 2006 года. Нападающий трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. Также Евгений — двукратный чемпион и пятикратный призер мировых первенств в составе сборной России.

Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин набрал два очка в матче чемпионата НХЛ против «Анахайма», однако его «Питтсбург Пингвинз» уступил в концовке — 3:4. Благодаря заработанным очкам Евгений Малкин поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ.В стартовавшем сезоне НХЛ Евгений Малкин уже набрал 11 (5 + 6) очков за 9 игр, и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года. Среди россиян в этом сезоне по очкам он сравнялся с Никитой Кучеровым и уступает лишь другому южноуральцу, Артемию Панарину. В активе уроженца Коркино 15 (5 + 10) очков в 9 матчах. Накануне Артемий стал лучшим игроком матча с «Виннипег Джетс». Наш земляк забросил шайбу и сделал две результативные передачи и помог своей команде одержать победу в овертайме (3:2).Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин за всю карьеру в НХЛ набрал 1240 (476 + 764) баллов в 1072 играх. Он обошел Петера Штястны (1239 очков) и поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. 39-ю строчку с 1267 очками занимает канадский хоккеист Жан Ратель. Ранее Евгений Малкин обошел Александра Могильного и стал третьим русским снайпером в истории НХЛ Добавим, что Малкин всю карьеру в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» — с 2006 года. Нападающий трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. Также Евгений — двукратный чемпион и пятикратный призер мировых первенств в составе сборной России.

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