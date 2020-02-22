«Ворвались в 6 утра»: российских биатлонистов в Италии подвергли обыскам

У полиции возникли вопросы к одному из спортсменов и его тренеру.

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У биатлонистов сборной России, которые на данный момент выступают на чемпионате мира в Италии сегодня, 22 февраля, местная полиция начала проводить обыски. Конкретно речь идёт о спортсмене Александре Логинове и его тренере Александре Касперовиче.

У них проверяли гостиничные номера, а также личные автомобили. Были изъяты телефоны и ноутбуки. По предварительным данным, это связано с прошлым спортсмена. Ранее он уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как его допинг-проба, взятая в 2013 году, была положительной.

«Полиция сами открыли дверь в номер к нам в шесть утра. Попросили сидеть на месте. Потом я попросил, чтобы пришёл переводчик, чтобы проверили в документах. И это была проверка от IBU (Международный союз биатлонистов). Забрали компьютер, личные вещи, телефон. Меня это больше всего коробит», — сообщил биатлонист Александр Логинов.

Также речь, возможно, идёт о том, что тренер присутствует на соревнованиях по аккредитации другой страны. По некоторым данным, ему не хватило предоставляемой России квоты на присутствие на чемпионате мира.

Министерство спорта Российской Федерации в курсе о текущей ситуации со спортсменами в Италии, которая случилась за несколько часов до стартовой гонки.

«Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий», — сообщили в Минспорта.

Также они отметили, что до появления детальной информации о причинах инцидента в итальянском Антхольце, они воздержатся от дальнейших комментариев.

На данный момент никаких обвинений россиянам не предъявлено. Александр Логинов продолжает подготовку к гонке, а Александр Касперович находится в полицейском участке.