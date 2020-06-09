Бывшего игрока «Металлурга» подозревают в незаконном обналичивании денег

В доме Максима Сушинского проходит обыск.

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Экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда» и СКА из Санкт-Петербурга Максим Сушинский подозревается в незаконном обналичивании денег. По данным интернет-ресурса «Фонтанка» сейчас в доме бывшего игрока, а ныне вице-президента «Авангарда» и владельца одноимённого автосалона проходит обыск.



Источники издания сообщают, что речь идет об обналичивании средств через официального дилера «Мерседеса». Всего экономическая полиция обыскивает около 30 бизнесменов. Среди них оказался и Максим Сушинский. Также по данным портала обыски проходят и в автосалоне «Авангард», но представители фирмы сообщили, что дилер работает в обычном режиме.

«По версии следствия, бизнесмены продавали кеш, полученный при продаже дорогих автомашин. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам. В данное время предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты Главного следственного управления на Лиговском проспекте»,— пишет «Фонтанка».

При этом сам Максим Сушинский факт обысков не отрицает. Однако бывший игрок заявил, что у него все документы в порядке. Как пишет со слов Максима Сушинского «Чемпионат», автосалон «Авангард» не занимался обналичиванием и выводом денег.

«Мой бизнес этим не занимается. Повторяю, я занимаюсь продажей и сервисом автомобилей. То, что я продаю автомобили юридическим лицам — это правда, но так работают все компании и не только автомобильные. Поэтому здесь, скорее всего, проверять будут не меня, а конечного покупателя. Я продал машину и забыл об этом. Волнуюсь ли я по этому поводу? Я волнуюсь, потому что у меня рабочий день сорван, это да. Я вынужден ждать, пока всё закончится. Зато реклама какая!»— цитирует Сушинского «Чемпионат».

Максим Сушинский прославился как игрок в составе омского «Авангарда», президентом которого он сейчас и является. Именно в составе «ястребов» форвард стал чемпионом России в 2004 году. В сезоне 2011 — 2012 нападающий защищал цвета магнитогорского «Металлурга». Помимо «Авангарда» и «Магнитки» Максим Сушинский успел поиграть за СКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и швейцарский «Фрибур-Готтерон».