Учредитель компании, строившей биатлонный комплекс в Златоусте, отправлен в СИЗО

Долгострой всё ещё не введён в эксплуатацию.

Послушать 00:00

На два месяца, до 12 апреля, в СИЗО отправлен руководитель компании, строившей лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Такое решение принял суд Тракторозаводского района в Челябинске. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, в 2014 году ООО «Стройснаб» заключил контракт с администрацией Златоуста на строительство стадиона и биатлонного комплекса. А в 2016 году подрядчик решил отказаться от исполнения муниципального контракта. На данный момент объект так и не сдан в эксплуатацию.

«В нарушение требований федерального закона, без проведения торгов был заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ по указанному объекту с ООО „Стройснаб“ и подписаны дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств в части оплаты заказчиком работ путём незаконного перечисления авансирования на счёт подрядной организации», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь учредителям компании грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.