Биатлонист Александр Логинов стал фигурантом уголовного дела

Спортсмену пришлось покинуть чемпионат мира по биатлону.

Послушать 00:00

В итальянском городе Больцано, где в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону, разразился антидопинговый скандал. Местная полиция завела уголовное дело на российского биатлониста Александра Логинова, под статью попал и личный тренер спортсмена Александр Касперович.

«Обвинения еще не выдвинуты, но спортсмены подозреваются в несоблюдении антидопингового регламента, полиция сейчас занимается расследованием», — сообщает «Чемпионат».

23 февраля в заключительный этап чемпионата мира по биатлону Александр Логинов снял свою кандидатуру и не стал соревноваться в масс-старте, а уехал из страны.

Днем ранее, в номере отеля, где разместился биатлонист, провели обыски, первоначальной причиной называли отсутствие личной аккредитации тренера Логинова, позже стало известно, что причиной всему стал допинг, который якобы мог употреблять спортсмен.