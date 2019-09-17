Ватерполистки мира разыграют Кубок губернатора Челябинской области

Очередные международные соревнования состоятся на Южном Урале.

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Челябинская область вновь принимает крупные спортивные соревнования. С 24 по 29 сентября в Челябинске и Златоусте пройдет Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд.

Участие в турнире примут сборные ЮАР, Хорватии, России, Казахстана, команды Югры и златоустовская «Динамо-Уралочка». Кубок губернатора по водному поло будет проходить в течение недели в Златоусте в центре Олимпийской подготовки «Уралочка». А финальные игры пройдут в Челябинске, в бассейне «Строитель», 29 сентября.

Отметим, что первый Кубок губернатора Челябинской области по водному поло прошел в сентябре 2017 года. И дважды Кубок доставался южноуральским ватерполисткам из «Динамо-Уралочки», которые традиционно входят в состав сборной России.