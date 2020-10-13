Южноуральские спортсмены стали призёрами чемпионата УрФО по шахматам

Шахматисты Челябинской области стали обладателями золота и бронзы.

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Сразу три южноуральских шахматиста получили медали на чемпионате УрФО по шахматам среди мужчин и женщин. В числе победителей есть и юные спортсмены. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Всего в двух турнирах чемпионата участвовали 80 опытных шахматистов из Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. По итогам девяти туров в рапиде победу одержал международный мастер Сергей Савицкий из Салехарда, завоевавший 7,5 очка. Воспитанник челябинской шахматной школы Родион Раджабов отстал от своего соперника всего на 1 очко, набрав 6,5 очка, и завоевал бронзу. Серебряным призёром стал международный мастер из Кургана Андрей Дрыгалов.

«В женском турнире первенство взяла юная челябинка Карина Шамсутдинова. Опередив более опытных соперниц, воспитанница спортшколы № 9 стала чемпионкой УрФО — 2020 по быстрым шахматам. В активе пятнадцатилетней победительницы 7 турнирных очков. Бронза чемпионата также осталась в Челябинске — ее завоевала Виолетта Шнайдер с результатом 6,5 очка»,— рассказали в пресс-службе администрации города.

Подведение итогов чемпионата и вручение кубков и медалей состоялось накануне в челябинском Центре международной торговли. Организаторами выступили «Федерация шахмат России», министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и «Ассоциация региональных шахматных федераций УрФО».