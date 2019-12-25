Челябинская «моржиха» рассказала, зачем берет в прорубь шахматы

Женщина 24 года занимается закаливанием организма.

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Нина Пушкарева всегда радуется приходу зимы, в отличие от большинства, холода ее не пугают. Женщина берет шахматы и в компании единомышленников отправляется к ледяной проруби.

«Шахматы нужны, чтобы отвлечь себя от холода, когда играешь партию, голова думает, и про тело ты забываешь, поэтому оно не мерзнет», — рассказывает Нина Пушкарева.

Чтобы не превратиться в льдинку в воде, Нина Федоровна советует окунаться с головой.

После таких процедур непогода уже не пугает, женщина всю зиму ходит в сланцах и шелковом костюме на тонком трикотажном подкладе.

«Раньше дети меня стеснялись, просили, чтобы я шла в стороне от них, говорили: „Мама, сразу видно, что ты у нас дурочка“», — смеется Нина Федоровна.

Со временем привыкли все: и дети, и муж, и соседи глаза больше не округляют. Знают, что Пушкарева поклонница Порфирия Иванова. Далеко не все разделяют идеологию советского «тренера воли», но Нина Пушкарева нашла в ней свои преимущества.

«Порфирий Иванов говорил: „Ешьте все, но пытайтесь есть ничего“, я раньше голодала по 3 дня в неделю, теперь стабильно по одному дню не ем и не пью, даже воду», — говорит женщина.

24 года назад, после очередной выписки из больницы — женщина с детства постоянно болела — попала на семинар к йогу из Индии. С того момента занимается древней медитацией, и учит этому других, занятия проводит семь дней в неделю. Говорит, что за 20 с лишним лет приобщила к йоге свыше 2000 человек.

«Я раньше по лестницам ходила только с ингалятором и нитроглицерином, а теперь и сумки могу поднимать, мне скоро 69, а чувствую себя на 20 лет моложе», — отмечает Нина Пушкарева.

Отметим, что не для каждого человека подобный образ жизни может оказаться полезным, данный случай — большое исключение. Если вы страдаете хроническими заболеваниями и часто простужаетесь, не спешите в минус 30 менять сапоги на сланцы и бежать к проруби, для начала добегите до своей поликлиники и проконсультируйтесь с врачом.