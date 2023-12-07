Николай Гуляев: «Провести два топовых турнира в одном месте — это уникальный опыт»

Президент Союза конькобежцев России поделился ожиданиями от Спартакиады сильнейших спортсменов — 2024

Открытие двух новых современных крытых катков в Кемерово и Иркутске, возможное строительство новой тренировочной базы в условиях высокогорья в Кабардино-Балкарии, развитие массового и детско-юношеского спорта, проведение состязаний нового формата... Все это и многое другое может помочь российским представителям шорт-трека и конькобежного спорта относительно безболезненно пережить международную блокаду и вернуться в мировую элиту сильной и конкурентоспособной командой. Такое мнение выразил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту Первого областного, а также выразил надежду, что предстоящая Спартакиада сильнейших может стать важным шагом к тому, чтобы вернуть болельщиков на трибуны крытых ледовых катков.

Чемпионат России — это спорт, спартакиада — это праздник

— Николай Алексеевич, в советское время большое значение придавалось Спартакиаде народов СССР, которая, как и Олимпийские игры, проводилась раз в четыре года. Нынешняя Спартакиада сильнейших спортсменов России — это продолжение тех традиций или нечто другое?

— Мне доводилось неоднократно выступать на Спартакиаде народов СССР. Но проводить какие-то параллели с чемпионатами страны не смогу. Это разные соревнования, каждое из которых решало свои задачи. Чемпионат СССР служил основой для формирования национальной команды для участия в международных соревнованиях. А спартакиады — это, скажем так, большой праздник спорта. Их организация отличалась очень высоким уровнем и превращалась в маленькую Олимпиаду для участвовавших в ней спортсменов.

— Не случайно выбирались и сроки проведения таких спартакиад. Спортивному руководству, федерациям и тренерам нужно было понять — насколько готова советская команда к выступлению на Олимпийских играх за год до их проведения?

— Да, так и есть! Это был своего рода смотр-конкурс регионов и то, насколько они уделяют внимание развитию спорта на своей территории. Поэтому и участвовали в таких комплексных соревнованиях лучшие атлеты страны. Ну и сам по себе титул: «Победитель Спартакиады народов СССР» был почетным и престижным.

1959 год. Открытие II Спартакиады народов СССР. Москва. Центральный стадион имени В. Ленина



— Теперь мы видим, как на самом высоком уровне в России стремятся возродить спартакиадное движение. И вторая по счету Спартакиада сильнейших по многим параметрам будет на порядок выше, чем первая.

— Да, и это правильно! Тем более в нынешних условиях, при которых многим нашим атлетам закрыта дорога на мировую арену. И значение, и внимание этим соревнованиям уделяется очень большое. Высока и стоимость победы. Не секрет, что победители и призеры спартакиады получат примерно те же призовые, что и на международных стартах. Понятно, что эти цифры нельзя сравнивать с финансовым поощрением за медали на Олимпийских играх. Но тем не менее сам факт такого поощрения спортсменов говорит о том, какое большое значение придают проведению спартакиады в нашей стране.

— Это хорошее подспорье и для конькобежцев, у которых не так много возможностей заработать за успешное выступление в соревнованиях.

— К сожалению, пока мы не стоим в ряду коммерческих видов спорта, где у спортсменов есть возможность заработать. Но мы в этом направлении работаем. Понимаем, что нужно создавать некий продукт, который можно продать. Нужно привлекать внимание к состязаниям по шорт-треку и конькобежному спорту не только интернет-трансляциями.

Думаю, нужно немного изменить формат состязаний, добавить в них зрелищность и динамику. Первый такой опыт мы планируем провести в конце марта на базе ЛД «Крылатское» в Москве. В них примут участие как представители шорт-трека, так и конькобежного спорта. Организуем для них различные забеги, в том числе эстафетные. А гвоздем программы станет суперспринт на дистанцию 100 метров. Сейчас мы ведем активный диалог со спонсорами. Думаю, у нас получится организовать интересное и зрелищное мероприятие, соберем большую аудиторию.

— Есть такое ощущение, что сделать это будет непросто: зрители не балуют своим вниманием состязания по конькобежному спорту.

— Да, есть такая проблема. Поэтому и хотим организовать зрелищные финалы, убрав предварительные забеги, как это происходит в шорт-треке. И в процессе состязаний постараемся сделать так, чтобы зрители были вовлечены в процесс: устроим для них викторины и конкурсы, шоу-программу, над деталями которой еще предстоит подумать.

Зимние Олимпийские игры — 2014 в Сочи. Сборная России по шорт-треку во главе с Виктором Аном выигрывает золотые медали в эстафете

Что касается зрителей на соревнованиях... Знаете, все познается в сравнении. У меня перед глазами до сих пор стоит Олимпиада-2014 в Сочи. Тогда в ЛД «Айсберг» был установлен абсолютный рекорд шума во время проведения эстафеты по шорт-треку, когда сборная России во главе с Виктором Аном завоевала золотые медали. Да, это соревнования другого масштаба, но у нас есть перед глазами пример, к которому нужно стремиться.



В советское время состязания по конькам собирали аншлаги в «Лужниках»

— На федеральных ТВ много транслируют состязаний по биатлону и лыжным гонкам. И болельщики хорошо знают имена российских звезд в этом виде спорта. И мало кто знаком с топовыми спортсменами-конькобежцами.

— Соглашусь. Хочу заметить, что и в шорт-треке, и в конькобежном спорте у нас есть олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены. Причем действующие! Работа в пиаре и продвижении наших чемпионов предстоит очень большая. Зрители часто идут на стадион не ради соревнований, а звезд.

Я помню времена, когда «Лужники» в Москве собирали аншлаги: болельщики шли, чтобы увидеть забеги Виктора Косичкина и Лидии Скобликовой. Да, это было давно — другое время и условия, изменилось само общество. Но у конькобежного спорта в России богатейшая история и традиции. Есть база, от которой можно отталкиваться. Но я уверен, что свою нишу мы займем и сделаем так, чтобы главные старты сезона собирали большую зрительскую аудиторию.

1962 год. Спортивный комплекс «Лужники» в Москве. Чемпионат СССР по конькобежному спорту. По разным оценкам, на трибунах от 102

до 107 тысяч человек



— До недавнего времени в России, по сути, успешно функционировали лишь два крытых конькобежных ледовых дворца — в Челябинске и Коломне. И их хватало для того, чтобы наши спортсмены были успешными на международной арене. Как вы думаете, почему?

— В первую очередь за счет тех традиций, которые у нас сохранялись на протяжении долгих лет и квалифицированных тренеров. Да, был момент, когда мы резко сдали в результатах. Это произошло тогда, когда во всем мире стали появляться крытые ледовые катки. Но затем были открыты дворцы в Коломне и Челябинске. И благодаря им наши конькобежцы совершили качественный скачок. Светлана Журова, Дмитрий Дорофеев, Иван Скобрев, Денис Юсков, Павел Кулижников, Ольга Фаткулина и многие другие стали бороться за самые высокие места на международных стартах.

Примерно такой же эффект произошел в нашей стране, когда в Казахстане был введен в эксплуатацию знаменитый высокогорный каток «Медео». Советская команда здорово прибавила в результатах. Это яркий пример того, как наличие современной материально-технической базы позволяет спортсменам повышать свое мастерство.

В России может появиться самый высокогорный ледовый каток в Европе

— В России появились еще два крытых ледовых дворца спорта — в Кемерово и Иркутске. В чем их особенности? Ряд специалистов говорят, что там очень быстрый и качественный лед.

— Это два новых и непохожих друг на друга проекта. Мы планируем регулярно их задействовать, проводить там крупные старты. Безусловно, они очень важны для развития конькобежного спорта в регионах. И мы вправе ждать роста результатов сибирских спортсменов. Но хотел бы обратить внимание и на другой момент. К сожалению, количество занимающихся коньками в стране оставляет желать лучшего. А нам нужна массовость, она отражается и на спорте высших достижений. Поэтому нужно как можно больше создавать открытых катков. В этом направлении мы ведем активную работу, проводим детские региональные соревнования — «Лед надежды нашей», «Серебряные коньки», «Все на старт», «Регион. Лед» и т. д. Но этого недостаточно, эту работу, я считаю, нужно усилить.

— Я правильно вас понял: в современных реалиях наличия пяти крытых ледовых дворцов достаточно для развития конькобежного спорта в России?

— Думаю, да. Но отмечу, что в Санкт-Петербурге заинтересованы в строительстве еще одного крытого ледового дворца. Эти планы озвучил на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту председатель комитета по ФКиС Санкт-Петербурга Антон Шантырь. Вообще в Северной столице сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к нашему виду спорта. Отмечу еще и Челябинскую область. Эти два региона проявляют наибольшую заинтересованность в развитии конькобежного спорта.

— Были разговоры и о том, чтобы по примеру «Медео» сделать тренировочную базу в условиях высокогорья на Кавказе.



— Да, есть уже предварительный проект этого крытого катка. В планах — построить его в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии. А это свыше 2000 метров над уровнем моря. Он может стать самым высокогорным ледовым катком в Европе (для сравнения: у «Медео» 1681 м. — Прим. авт.). Площадка уже есть, в советское время там был открытый каток.

— Если удастся реализовать этот проект, он станет прорывом для конькобежного спорта в России.

— Так и есть! Он станет прекрасной тренировочной базой для ведущих спортсменов страны. Думаю, многие иностранные конькобежцы тоже захотят там проводить сборы.

Так конькобежный ледовый каток в Медеу (Казахстан) выглядит сейчас. В советское время он был базой для подготовки советских конькобежцев

— В таком случае этот каток станет одним из самых быстрых в мире. И на нем будут бить мировые рекорды.

— Почему бы и нет? Подчеркну, что у нас не стоит задачи строить там большой дворец. Нужен комфортный и многофункциональный тренировочный комплекс. Он нужен для наших спортсменов, которые сейчас зачастую вынуждены готовиться к сезону за границей.

— А если говорить про инфраструктуру для шорт-трека — много ли в России специализированных площадок для этого вида спорта?

— У нас есть три площадки, соответствующие мировым стандартам, — в Уфе, Коломне и Челябинске. Одна из главных программ Союза конькобежцев России — помощь регионам в поставке современного оборудования, предоставить им защитные маты для проведения тренировок и соревнований по шорт-треку.

Спартакиада более статусный турнир, чем чемпионат России

— Сегодня мы видим, как многие представители шорт-трека пробуют свои силы в конькобежном спорте. Как вы относитесь к смене их специализации?

— Это нормальная практика, которая имеет право на жизнь. Успешно ее реализовали американцы. Там целая плеяда талантливых шорт-трекистов успешно проявила себя в коньках. Я поддерживаю любые такие эксперименты, но при условии, что они положительно отражаются на результатах и не идут в ущерб другой дисциплине.

— А подобный опыт Екатерины Ефременковой (Алдошкиной) из Челябинска стоит признать успешным?

— Мне нравится то, какие высокие цели и задачи она ставит перед собой в конькобежном спорте. Она нацелена на максимальный результат. И искренне желаю ей успеха на предстоящем чемпионате России в Иркутске. Ну а на родном льду в Челябинске у нее есть все шансы успешно выступить как в шорт-треке, так и коньках. Думаю, у нее все получится и она реализует свой потенциал.





— Для нее и других лидеров сборной России в этом сезоне главным стартом является национальный чемпионат или Спартакиада сильнейших?

— Чемпионат России служит для тренерского штаба основой для формирования национальной команды. Спартакиада сильнейших — более статусный турнир. Оба этих старта являются важными для ведущих атлетов страны. Не думаю, что они будут расставлять акценты. И все же думаю, что основным стартом сезона для них станет Спартакиада сильнейших. В ней действительно выступят лучшие из лучших.

— Что вы еще ждете от Спартакиады сильнейших спортсменов России — 2024?

— Я уверен, что она пройдет на высочайшем организационном уровне, а спортсмены порадуют всех нас быстрыми секундами, а главное — острой борьбой за победу. У турниров по шорт-треку и коньках на Спартакиаде есть все шансы войти в историю. Это будет уникальный случай, когда на одной арене в Челябинске в рамках одного турнира пройдут топовые состязания и по конькам, и по шорт-треку. Очень надеюсь и рассчитываю на болельщиков: хотелось бы увидеть полные трибуны во дворце спорта «Уральская молния». И они не пожалеют о том, что придут поболеть за звезд российского шорт-трека и конькобежного спорта.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»), Союз конькобежцев России (russkating.ru), РИА-Новости (ria.ru), Москомспорт (mos.ru/moskomsport)