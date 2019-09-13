Российские фигуристы лидируют после первого дня этапа Гран-при

В ледовой арене «Трактор» продолжаются соревнования среди юниоров.

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В Челябинске на ледовой арене «Трактор» завершен первый день этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Состоялись соревнования в короткой программе среди юношей, спортивных пар, а также ритмичный танец на льду. И во всех трех дисциплинах лидируют российские фигуристы, набравшие наибольшую сумму баллов за свои выступления.

Первыми на лед турнира вышли танцоры. В этом виде программы было заявлено 18 пар. И лучше всех выступили четверо россиян. Елизавета Шанаева и Девид Нарижный завоевали «золото», совсем немного уступили им Глеб Смолкин и Диана Дэвис, которые по итогу соревнований взяли «серебро».

Среди спортивных пар лучшие результаты в короткой программе также показали наши юниоры. Ксения Ахантева — Валерий Колесов и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев занимают первое и второе места соответственно. Третья строчка также у россиян — Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова.

Среди юношей лучше других откатал короткую программу Артур Даниелян. Вторую строчку турнирной таблицы занял Петр Гуменник, а третий результат за Ильей Яблоковым.

Сегодня, 13 сентября, спортивные пары и юноши выявят лучших после исполнения произвольной программы в 12:50 и 15:00 соответственно. Также впервые на лед в 8:15 утра вышли юные фигуристки со своими короткими программами.