Состоялась церемония открытия этапа Гран-при по фигурному катанию

Ледовая арена «Трактор» в Челябинске была полностью заполнена зрителями.

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Сегодня, 12 сентября, в ЛА «Трактор» состоялось торжественное открытие IV этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Челябинский лед, на котором совсем недавно происходили суровые баталии хоккеистов, принял парад красоты, грации и чувственности. В ярком красочном шоу приняли участие акробаты, музыканты и, конечно же, фигуристы. Первыми на лед вышли победители и призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Роман Костомаров и Оксана Домнина с трогательным лирическим номером. Следом состоялась церемония приветствия всех 32-х стран, спортсмены из которых приехали на Южный Урал в надежде на победу. Флаги государств торжественно вывезли на лед арены «Трактор».

«Гордимся олимпийскими победами и обещаем новые», — эта фраза стала девизом IV этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало сегодня в Челябинске. «Фигурное катание — это, пожалуй, один из самых красивых и технически сложных видов спорта. И для нас большая честь приветствовать будущих олимпийских чемпионов, надежду отечественного и международного фигурного катания. Я надеюсь, что мы увидим сегодня технически сложные элементы, в частности четверные прыжки. Я на это очень надеюсь и пришел посмотреть на это», — отметил в своей приветственной речи Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что проведение таких соревнований способствует формирования имиджа Челябинской области, как места, где можно провести любое мероприятие и спортивное в том числе.

«Нет никаких сомнений, что все наши гости с первых минут пребывания в Челябинске смогли в полной мере ощутить искреннее уральское радушие и гостеприимство. Челябинск традиционно является одним из центров фигурного катания в нашей стране. Пользуясь случаем хотел бы выразить глубокую благодарность руководству Челябинской области, а также министерству спорта за внимание к фигурному катанию и за прекрасное проведение всех наших соревнований, включая этот турнир. А вас, уважаемые зрители, благодарим за то, что вы пришли поддержать юных фигуристов», — поделился Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России.

Соревнования IV этапа серии Гран-при в Челябинске будут проходить до 14 сентября. А по итогам всех семи этапов будет определен состав спортсменов, которые получат право принять участие в финале Гран-при. Он пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Отметим, что торжественной церемонии открытия предшествовали парные короткие программы. По данным сайта Федерации фигурного катания на коньках в них лидировали четыре российсике пары: Ксения Ахантьева — Валерий Колесов, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова — Илья Миронов, Станислава Вислобокова — Алексей Брюханов.