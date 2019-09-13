В Челябинске проходит четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В столицу Южного Урала слетелись сильнейшие спортсмены из 32-х стран.
А о подготовке Челябинска к этому важному международному событию рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Вадим Евдокимов. Он отметил, что одной из главных трудностей стала проблема транспортной логистики.
«Очень много спортсменов, их более двухсот. Только в ручном режиме можно было добиться того, чтобы все спортсмены вовремя попадали на спортивные объекты», — рассказал Вадим Евдокимов.
О том, кто приехал в Челябинск помимо спортсменов и тренеров, почему на турнире нет челябинских воспитанников, и какие еще международные спортивные события состоятся на Южном Урале можно будет узнать в итоговой программе «Весь спорт» завтра, 14 сентября, в 21:10 на телеканале ОТВ.