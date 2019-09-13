Как Челябинск готовился принять этап Гран-при по фигурному катанию

Одной из главных трудностей стала проблема транспортной логистики.

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В Челябинске проходит четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В столицу Южного Урала слетелись сильнейшие спортсмены из 32-х стран.

А о подготовке Челябинска к этому важному международному событию рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Вадим Евдокимов. Он отметил, что одной из главных трудностей стала проблема транспортной логистики.

«Очень много спортсменов, их более двухсот. Только в ручном режиме можно было добиться того, чтобы все спортсмены вовремя попадали на спортивные объекты», — рассказал Вадим Евдокимов.

О том, кто приехал в Челябинск помимо спортсменов и тренеров, почему на турнире нет челябинских воспитанников, и какие еще международные спортивные события состоятся на Южном Урале можно будет узнать в итоговой программе «Весь спорт» завтра, 14 сентября, в 21:10 на телеканале ОТВ.