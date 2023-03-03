Российский боксер Мурат Гассиев, который представляет челябинскую промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн», проведет сегодня, 3 марта, свой профессиональный поединок против непобежденного американца Майка Балогуна. Рассказываем, что об этом противостоянии знают и думают прославленные российские боксеры.
Известный спортсмен в боях по смешанным единоборствам и президент Российской федерации универсального боя (UNIFIGHT) Сергей Харитонов рассказал, что знает Мурата Гассиева не понаслышке. Помнит, как тот блистал в то время, когда сам Сергей боксировал в Гран-при.
«Я помню, что в Москве состоялся финал, когда он уступил по очкам Александру Лучнику. Интересное противостояние было. После Мурат, я знаю, пропал на определенное время. Сейчас перешел в супертяжелый вес. Один или два поединка он провел после, скажем так, своего долгого простоя. И, честно говоря, я не знаю, в какой он форме находится, если он сейчас выходит боксирует. Скорее всего, набрал формы и с новыми стремлениями сейчас хочет стать снова лидером супертяжелого веса. Ну посмотрим, посмотрим. Будем за него болеть», — рассказал Сергей Харитонов.
Сильные стороны челябинского бойца прокомментировал боец поп-ММА Брюс Хлебников. Он отметил, что главная сильная сторона Мурата — это его удары.
«Он достаточно хорошо держит удар, вот это его сильные стороны. Потому что, если посмотреть бой против Усика, Гасиев не смог ничего сделать, ни догнать его — Усик его переиграл. Поэтому его сильные стороны в этом случае были бесполезны. А вот данный оппонент Гасиева — я думаю, там будет заруба. Потому что и соперник любит зарубиться, и Гасиев тоже не против», — отметил Брюс Хлебников.
Также свое мнение высказал российский боксер, чемпион Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта России по боксу Александр Поветкин.
«Я думаю, что он отличный боец, уже состоявшийся. Он много сделал, был чемпионом. Классный спортсмен, только в последнее время у него все зависит от того, как он вошел в форму, как себя чувствует. Наверное, от него все зависит. Но боец очень сильный. Мурат, желаю тебе только победы, у тебя все получится, ты все сможешь!» — поделился Александр Поветкин.
Кроме того, не менее известный в прошлом боксер, а ныне российский политический и спортивный деятель Николай Валуев, рассказал о том, что будет болеть за Мурата. Также Николай дал свой прогноз, чем закончится поединок, и порассуждал, почему Мурату подобрали именно этого соперника.
«В супертяжелой весовой категории недооценивать соперника нельзя ни при каких условиях. Мурат никогда этого особо и не делал, поэтому предпочитал своих соперников вырубать как можно быстрее. Знаете, расписывать варианты, которые могут случиться здесь, я бы поостерегся. Мне кажется, бой закончится досрочно и болеть, конечно, за Мурата буду, тут не обсуждается. Соперники Гассиева соответствуют, видимо, тому, что у Мурата еще есть скрытые проблемы с теми травмами, после которых он вынужден восстанавливаться. А так, конечно, они, эти соперники, не соответствуют его статусу, его опыту и его возможностям», — рассказал Николай Валуев.
Источники фото: из личных социальных сетей, tofight.ru, sportrbc.ru, news.myseldon.com
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