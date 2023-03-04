Мурат Гассиев завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA

Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над американцем Майком Балогуном

Сегодня ночью, 4 марта, в Ереване завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого россиянин Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майклом Балогуном. Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде. «Железный осетин» завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок продлился примерно полтора раунда. За весь первый раунд Гассиев вообще не выбросил ни одного сильного удара. Это произошло только в середине второй трехминутки. Первый же резкий хук Гассиева отправил Балогуна на канвас. Американец попытался подняться, но все его попытки нарваться на дальнейшее избиение пресек рефери, который зафиксировал победу Гассиева нокаутом.

В общей сложности в активе Мурата Гассиева стало 30 побед (23 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Для Балогуна это первое поражение на профессиональном ринге, до этого у американца было 20 побед (15 нокаутом).

В соглавном поединке вечера кубинец Луис Мигель Байона, представляющий промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн» одержал победу над представителем Узбекистана Музаффаром Расуловым. Поединок между ними был абсолютно равным, но Расулов вынужден был сняться с боя из-за травмы плеча.