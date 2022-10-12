Сегодня, 12 октября, стали известны все участники 11-го чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 11. Российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым получила право выступить в финале соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В основном этапе The International — 2022 будут сражаться 20 команд. Состав участников групповой стадии сформировался из лидеров DPC-рейтинга, победителей региональных квалификаций, а также двух лучших команд из Last Chance Qualifier.
В чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 выступят две российские команды — Team Spirit и BetBoom Team. Основной этап The International — 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. В данный момент призовой фонд турнира достиг отметки в $13 609 204.
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