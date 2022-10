Российская команда Team Spirit выступит в финале чемпионата мира по Dota 2

В прошлом году киберспортсмены стали победителями и выиграли более 18 миллионов долларов

Сегодня, 12 октября, стали известны все участники 11-го чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 11. Российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым получила право выступить в финале соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».В основном этапе The International — 2022 будут сражаться 20 команд. Состав участников групповой стадии сформировался из лидеров DPC-рейтинга, победителей региональных квалификаций, а также двух лучших команд из Last Chance Qualifier.В чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 выступят две российские команды — Team Spirit и BetBoom Team. Основной этап The International — 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. В данный момент призовой фонд турнира достиг отметки в $13 609 204.Отметим, что в прошлом году команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов. Число зрителей русскоязычных трансляций чемпионата достигло около миллиона человек.