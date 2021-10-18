Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2

Киберспортсмены получили более 18 миллионов долларов

Российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов. Соревнования прошли в Бухаресте, столице Румынии, сообщает «Чемпионат».

Россияне обыграли оппонентов из Китая на первых двух картах, однако на следующих двух китайцы смогли вырваться вперед. Победитель определился только на пятой карте.

Игроки команды Team Spirit — россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков получили за первое место около 18,2 миллиона долларов. Команда из Китая PSG.LGD заняла второе место и получила 5,2 миллиона долларов. Третью строчку занял интернациональный коллектив Team Secret, которому досталось 3,6 миллиона долларов.

«Это был долгий путь на The International, который начался с победы на квалификации еще летом в Москве и привел нас в Бухарест. Это удивительное приключение подарило нам крутые эмоции, яркие победы и эпичные файты. И вы пережили все это вместе с нами! Спасибо всем, кто верил в нас с самого начала, а также тем, кто присоединился к Драконам по ходу этого турнира. Это чудо, которое мы разделили вместе с вами»,— написал на своей странице капитан команды Ярослав Miposhka Найденов.

Отметим, в определенные моменты число зрителей русскоязычных трансляций чемпионата достигало около миллиона человек.