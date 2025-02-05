Александра Глазкова из Миасса стала призером этапа Кубка России по фристайлу

Она завоевала бронзу в дисциплине «слоупстайл» на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе завершился I этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоупстайл». Бронзовым призером соревнований стала миасская спортсменка Александра Глазкова, сообщает результаты Федерация фристайла России.

Накануне на южноуральском горнолыжном курорте прошли состязания среди сильнейших представителей дисциплины «биг-эйр». Теперь настала очередь показать свое мастерство спортсменам в слоупстайле. Здесь райдеры на специальной трассе выполняют сложные технические приемы на препятствиях, а также амплитудные прыжки с трамплинов. Их выступления оценивают судьи.

В этом виде программы проявила себя спортсменка из Миасса Александра Глазкова. Она заняла третье место в состязаниях среди женщин, получив за свое выступление 73,50 балла. Уверенную победу здесь одержала лидер национальной сборной Ксения Орлова из Краснодарского края, серебро у сибирячки Киры Родиковой. В аналогичной дисциплине среди мужчин не было равных Тимофею Бралгину из Красноярского края.

Фристайл. Слоупстайл. Этап Кубка России. ГЛК «Солнечная долина» (Миасс). Результаты соревнований:

Женщины:

1. Ксения Орлова (Краснодарский край) — 89,75.

2. Кира Родикова (Красноярский край) — 77,25.

3. Александра Глазкова (Челябинская область) — 73,50.

Мужчины:

1. Тимофей Бралгин (Красноярский край) — 91,25.

2. Святослав Белянский (Башкортостан) — 88,50.

3. Михаил Михайлов (Красноярский край) — 81,75.

Отметим, что Александра Глазкова успешно выступает в нескольких разновидностях фристайла. Но наиболее ярких побед добилась в дисциплине «хафпайп». Она многократная чемпионка России, победительница первенства мира, призер международных соревнований. В 2022 году она приняла участие в Олимпийских играх, где заняла итоговое 14-е место.