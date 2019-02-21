/ Этап Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» — в полном объеме в эфире ОТВ

Медиахолдинг максимально подробно покажет событие.

Медиахолдинг ОТВ в полном объеме покажет соревнования Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, которые стартуют на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе уже в эту пятницу. Для всех любителей горнолыжного спорта, которые не смогли попасть на соревнования, будут организованы максимально подробные трансляции с места событий.

В первую очередь это телетрансляции. Оба дня соревнований в «Солнечной долине» будут доступны для просмотра на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv. Кроме того, подписчики нашего сообщества 1obl.ru (vk.com/otvchel) смогут заглянуть за кулисы Кубка мира. Корреспонденты покажут, как проходит подготовка спортсменов в день заездов, а подписчики сообщества увидят, чем живут соревнования мирового масштаба изнутри.

Отметим, что прибывшие в «Солнечную долину» спортсмены уже высоко оценили организацию мероприятия. Так, канадец Эбби Маккьюэн рассказал, что на территории курорта созданы прекрасные условия для жизни и похвалил организаторов соревнований.

Приятно здесь проводить время. С нетерпением жду соревнований, хочется показать свой максимальный результат. Организаторы потрясающе справляются со своей работой. Знаю, что и многие спортсмены из других команд высоко оценивают организацию Кубка мира у вас в России. — рассказал Эбби Маккьюэн.

Уже в пятницу, 22 февраля, начнутся квалификационные заезды, а в выходные 23 и 24 февраля состоятся финалы двух этапов. Отметим, что билеты на соревнования еще есть в свободном доступе.